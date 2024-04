Figyelem! A Te hangodat is klónozhatták, ha elkövetted ezt a hibát a telefonoddal

Ahogyan arra Magyarország Kormánya is rendszeresen felhívja az emberek figyelmét, egyre nagyobb mértékben van jelen a kiberbűnözés. A csalók nagyon sok formában próbálnak lecsapni ránk, és bár sokan nagyon próbálunk védekezni ellenük, még így is gyakran megesik, hogy csalás áldozatai leszünk. Most pedig megdöbbentő információkat közöltek: a mesterséges intelligencia már képes arra, hogy klónozzák a hangunkat, hogy azt a csalások különféle formáira használják fel. Most az is kiderül, honnan tudhatjuk, hogy potenciális áldozatok lettünk.

Akár a Te hangodat is klónozhatták

Kimutatások szerint egyre több ember lesz áldozata telefonos csalásnak. Ez nem csak azt jelentheti, hogy a telefon másik végén lévő illető rászed bennünket, elkéri az adatainkat és lehúz pénzzel. Nagyon könnyen válhatunk áldozatokká úgy is, hogy csak egy szót szólunk. Talán a nyájas olvasóval is megesett már, hogy ismeretlen, akár titkosított számról hívtak minket, mi felvettük, beleszóltunk, de a másik oldalról nem beszélt senki. "Háló? Háló?" - ismételgettük, de a másik fél csak nem felelt. Nos, ezek a robothívások, amiket csalók szoktak indítani, és különféle céljuk lehet vele.

Egy friss kutatás szerint a mesterséges intelligencia csupán néhány másodpercnyi hanganyagból le tudja klónozni a hangunkat. Aki tehát fogadott már ilyen robothívást, annak a hangját talán már le is klónozták. A The Sun arra hívja fel a figyelmet, hogy soha ne vegyük fel a telefont, ha ismeretlen számról keresnek. Az iPhone-oknak van olyan funkciója, hogy az ismeretlen számról jövő hívásokat elnémítja, és egyből a hangpostára kapcsol. Mivel azonban a magyaroknál nem divat a hangposta, ezért nekünk különösen körültekintőknek kell lennünk. Titkosított számról SOHA ne vegyük fel a telefont!