Zokogva jelentette be Kulcsár Edina a gyerekről: előre tudta, hogy ez lesz

Hamarosan itt az anyák napja, ilyenkor pedig a gyerekek kedves meglepetésekkel készülnek az édesanyjuknak. Nincsen ez másképpen a sztármamikkal és a sztárgyerekekkel sem. Most Kulcsár Edinán volt a sor, hogy alaposan meghatódjon.

Kulcsár Edina nagyon szereti a gyerekeit – Fotó: TV2

Örülhetnek a sztármamik, hiszen anyák napja alkalmából az ő csemetéik is felköszöntik őket: ilyenkor kedves műsorokkal, ajándékokkal készülnek a kicsikék. Nemrég arról számoltunk be, hogy Curtis exe, Krisztike is zokogott a meghatottságtól, amiért kisfia, Doni meglepte egy versikével és egy saját kezűleg készített ajándékkal.

Krisztike nem számított az előadásra, nála azonban felkészültebb volt Kulcsár Edina, aki sejtette, hogy nagy dolog készül az óvodában. Éppen emiatt smink nélkül, napszemüvegben érkezett, itt ugyanis részese lett az első igazi anyák napi műsorának. Krisztihez hasonlóan Edina már akkor zokogott, amikor még nem is történt semmi: elég volt csak meglátnia a kisfiát. A műsort végigzokogta, amikor azonban Medi átadta az ajándékot, szívből kezdett nevetni. Az óvónők ugyanis kérdéseket tettek fel az anyukájával kapcsolatban, ezekre pedig a kisfiú mókás válaszokat adott. Kiderült például, hogy Medi szerint az anyukája a mosáshoz ért a legjobban a világon.

