Zsurzs Kati: Kiegyensúlyozottságra vágyom

Idén is átadták a Gobbi Hilda-díjat. 2024-ben Zsurzs Kati művésznőnek ítélték az elismerést. Óriási meglepetésben volt része, ugyanis a díjátadón családja egy része is jelen volt. Rengeteget dolgozik, ami őt boldoggá is teszi, azonban elárulta, örülne, ha kiegyensúlyozottabb lenne az élete, és több ideje jutna lányaira és unokáira.