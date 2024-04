Meglepő! Ezért döntött az otthonszülés mellett Rácz Gigi

Nekem az első szülésem ugyan hosszúra nyúlt, majdnem 30 óra, de így is szép élmény volt. Másodszorra valahogy egyértelműnek éreztem, hogy itthon szeretném világra hozni a babát és ezúttal a férjem is könnyedén belement. Ha minden komplikáció mentes lesz addig, akkor bevállaljuk, mindig is a természetességet éreztem magaménak