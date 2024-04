Kisfiáról mesélt a Hír TV műsorvezetője: Csak Tomika hiányzott az életünkből!

Kifejezetten szerencsések azok a szülők, akiket nyugodt babával áldott meg az ég. Sokak számára csupán vágyálom az a harmonikus állapot, amikor a kicsi csak akkor nyűgös, ha oka van rá. Perjési Tamásnak és feleségének, Alíznak viszont óriási szerencséje van a babájával.

A Perjési család élete a kisfiukkal lett teljes Fotó: Markovics Gábor

„Mivel Tomika sürgősségi császárral született, egy héttel a kiírt időpont előtt, velem »aranyórázott«. Az első perctől nyugodt kisfiú, gyakorlatilag csak eszik és alszik, illetve ahogy cseperedik, egyre éberebb. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ő a kezdő szülőknek való »csomag«, amely meghozza a kedvet a kistesóhoz. Erről mi még nem hoztunk végleges döntést, de nem zárkózunk el a következő babától. A fiamat nehéz kihozni a sodrából, legyen szó öltöztetésről, pelenkázásról vagy banki ügyintézésről. Éjszaka csak kétszer ébred, Alíz gyorsan megeteti, és máris alszik tovább. Én reggel ötkor kelek a Napindító című műsor miatt, mégsem érzem magam fáradtnak” – kezdte a Hír TV műsorvezetője a Hot!-nak.

Tamás imád apa lenni Fotó: Markovics Gábor

„Mivel érdemeltem ki?”

Ha végez a napi munkájával, Tamás szinte repül haza, hogy találkozzon Alízzal és a fiával. Ha tehetik, kettesben sétálnak, a kicsi a babakocsiban két órát alszik a friss levegőn.

„Tamás, amiben csak lehet, segít. Nem tartja magát ezermesternek, de nagyon ügyes: ha szükség van a férfikézre a háztartásban, mindig számíthatok rá. Igazi úriember, miközben nagyon érzékeny és érzelmes. Eleinte nagyon izgult, sokszor még most is, nehogy valami kárt tegyen a csöppségben: igazi parapapa. Mégis mindenből kiveszi a részét, fürdeti, pelenkázza, öltözteti Tomikát. Ha a fiamra nézek, mindig ugyanaz jut eszembe: »Mivel érdemeltem ki?« A lombik után ez olyan boldogság, amiről nem gondoltam, hogy létezik! Most, amíg pici, töltekezem, hogy ha majd pattanásos kamasz lesz, és rám vágja az ajtót, akkor legyen mire visszaemlékeznem...” – mosolygott Alíz.

Bevallom, én kislányt szerettem volna, mert úgy éreztem, hogy tipikus lányos anyuka lennék, de tévedtem. Ő egyszerűen tökéletes!

„Alíz a nyugalom szobra”

A házaspár úgy érzi, Tomika azért nyugodt és együttműködő, mert ők is azok. Tamás sem ideges típus, Alíz pedig nála is türelmesebb.

„Alíz a nyugalom szobra, minden szempontból fantasztikus anya és feleség! Ez a nyugalom érződik a gyerkőcön is. »Boldog mama – boldog baba«, tartja a mondás, ami ránk nézve maximálisan igaz. Amikor látjuk, hogy mosolyog álmában, elhisszük, hogy valószínűleg jól csináljuk a dolgokat. Nem kifejezetten fiatalon, hanem közel a negyvenhez lettünk szülők. Megéltünk már együtt sok mindent, utaztunk, buliztunk: nincs bennünk az az érzés, hogy a kicsi miatt lemaradunk valamiről. Nekünk már csak ő hiányzott az életünkből, ami ezzel tökéletes lett, kikerekedett.”

Irány a dóm!

Tamás Szegeden született, gyerekkora óta arról álmodik, hogy a szegedi dómban lesz az esküvője. Azt tervezik, hogy nemcsak az egyházi esküvőt, de a keresztelőt is ott tartják majd.