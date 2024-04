Megmutatta gömbölyödő pocakját Iszak Eszter – Fotó

Vettem pár L-es darabot, azokat rotálom de mivel szeretek változatosan öltözködni, (és a munkám igényli is) mást is ki kellett találnom. Úgy döntöttem, hogy a következő időszakban megosztok pár outfit inspirációt veletek, hátha köztetek is van pár kismama, akinek nehézséget okoz mihez nyúljon a hétköznapokban! Szerencsére virágkorukat élik a maxi/midi bodycon ruhák, ez pedig majd’ minden pocakmérethez jól áll! Én most mivel újra beköszöntött az ősz, egy oversize (mű)bőrdzsekivel és bakanccsal vettem fel, amit még megdobtam egy baseballsapkával de természetesen ha csinosabb eseményre lennél hivatalos, magas sarkúval+zakóval is felhúzhatod!