„Rám néz és azt mondja, hogy ez csúnya ruha” – Király-Virág Anita kisfiáról mesélt

Vicces egyébként, már egy évvel ezelőtt is átmentünk ezen, amikor legelőször felkötöttem a hajam két oldalra és elkezdett sírni, hogy ez csúnya, szedd le azonnal. És spontán eszembe jutott, hogy tegyünk egy próbát, hogy mit fog szólni most. De nem tetszett neki és le is szedte.