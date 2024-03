„Hálával telve” - Megszületett az 51 éves világhírű színésznő második gyermeke

Megszületett az 51 éves Cameron Diaz és a 45 éves Benjamin Madden második gyermeke. A kisfiú születését a boldog apuka jelentette be Instagram-oldalán. Az újszülött a Cardinal Madden nevet kapta, akit szülei mellett 4 éves nővére, Raddix is nagyon várt már. A színésznő és és zenész férjének mindkét gyermekét béranya hordta ki.

Újra édesanya lett Cameron Diaz. Fotó: Metropol

Hálával telve és izgatottan jelentjük be fiúnk, Cardinal Madden születését. Tökéletes és mind nagyon örülünk neki, hogy megérkezett. A biztonsága érdekében nem osztunk meg róla fotót, de nagyon aranyos.

- írta a büszke apuka posztjában, amelyhez egy színes rajzolt képet osztott meg. A fotón a következő felirat áll: "Egy kismadár azt suttogta..."

Cameront és Benjit egy vacsorapartin mutatták be egymásnak. Szerelem volt első látásra.

Tipikusan az a helyzet volt, amikor egyszerűen tudod, hogy ő az igazi.

- nyilatkozta korábban a színészkedéstől visszavonult Oscar-díjas Cameron.

A pár 2014-ben jegyezte el egymást, majd 2015-ben össze is kötötték életüket Beverly Hills-i, kaliforniai otthonukban. Cameron azóta csakis a családjára akar fókuszálni ezért hagyta hátra a hollywoodi filmipart is annak ellenére, hogy rengeteg megkeresést kapott 2022-es visszavonulását követően is.

Több mint 100 millió dollárt (36 milliárd forintot) is megkereshetett volna még simán, ha nem dönt úgy, hogy házimunkát akar végezni.

- közölte akkor egy bennfentes a TheSun cikke szerint. Cameron férje, Benjamin továbbra is aktívan zenél, gitározik a Good Charlotte nevű rock együttesével.