Thaiföldön romantikázott párjával Gelencsér Timi

Gelencsér Timi szerencsésnek érzi magát, mert újabb álma vált valóra: megismerkedett a thai kultúrával. Ráadásul éppen az utazás előtt volt egy olyan időszaka, amikor már semmihez nem volt kedve, nem volt motivált, így a csodálatos környezetben teljesen feltöltődött.

Csoda helyeken járt Gelencsér Timi Fotó: Gelencsér Tímea

Gelencsér Timi elengedte negatív gondolatait

A népszerű influenszernek és kedvesének számtalan izgalmas és felejthetetlen kalandban volt része útjuk során.

Mindketten nagyon kíváncsiak voltunk a thai kultúrára, meg nagyon szeretjük a thai ételeket, ráadásul itt még egyikőnk sem járt, ezért döntöttünk a meghiúsult óceánjárós út helyett Thaiföld mellett

– mesélte lapunknak Gelencsér Timi, majd hozzátette: „Azt kell mondjam, jó döntés volt, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon szép helyeken jártunk, végig azon viccelődtünk, hogy olyan, mintha egy szimulációban lennénk, mert annyira hihetetlen az egész, sziklák a vízben, minden zöld, a majmok ugrálnak, az öböl, ahol laktunk, körülvett minket egy sziklafal.”

A természet körülölelt bennünket, a szállásunk ahol volt, oda csak hajóval vagy gyalog lehet eljutni, gyalog ráadásul egy Monkey Trail helyen kell átjönni, a majomerdőn, hatalmas élmény volt ott sétálni.

„Pont egy ilyen helyre vágytunk, hogy természetben legyünk, természeti csodákat nézzünk, pihenjünk, túrázzunk és ez itt mind megvalósult.”

A Spíler TV műsorvezetője minden nap 15-20 ezer lépést ment a telefonja számlálója szerint. Eljutottak például egy gyönyörű lagúnába, ahová az út nagyon kalandos volt: „Teljesen véletlenül rátaláltunk egy sziklamászós helyre, ami egy lagúnához vezetett le bennünket.”

Ez egy kétórás sziklamászós út volt mindenféle kibiztosítás nélkül, köteleken ereszkedtünk le, de a látvány megérte, maga a lagúna csoda volt. Talán ez volt az egyik kedvencem, a másik meg az elefántmentő központ.

„Hiszek az elefántormány-simogatásban, hogy az tényleg szerencsét hoz, ezért választottuk ezt a helyet és itt meg is fürdethettük őket a folyóban, ez is hatalmas élmény volt. Ráadásul én nem vagyok egy depressziós típus, de éppen az utazás előtt volt egy olyan időszakom, hogy semmihez nincs kedvem, nem vagyok motivált. Thaiföld teljesen feltöltött, és amikor hazaértünk, utána éjszaka békával álmodtam. Békával álmodni azt jelenti, hogy elengeded a negatív érzéseket és én úgy is éreztem magam!”

Elefántokat is fürdetett Thaiföldön Gelencsér Timi és párja, Mátyás Fotó: Gelencsér Tímea

„Mindenben számíthatunk egymásra”

Timi és Matyi két éve vannak együtt, ez volt a tizedik közös útjuk: „Mind a ketten sokat dolgozunk, így nagyon vártuk, hogy kicsit kettesben legyünk.”

Olyan jó volt ezt átélni megint, hogy ugyanazokat a dolgokat szeretjük, ugyanazokat a helyeket szeretnénk megnézni, vagy olyan egyszerű dologban is, hogy vacsora után taxizzunk vagy sétáljunk.

„Voltak egyébként vicces helyzetek, mert a thai emberekkel elég nehéz volt a kommunikáció, de ketten ezt is megoldottuk. Ott is, mint mindig számíthatunk a másikra!”

A modell arról is beszélt, hogy Matyi egyértelműen a legkomolyabb kapcsolata: „Sokkal többnek tűnik, mint két év, mert annyi közös élményünk van már együtt.

Matyi olyan aranyos, amikor hazaérek és csak ontom magamból, hogy mi történt velem és be nem áll a szám - ilyenkor nagyon fárasztó tudok lenni -, mindig türelmesen végighallgat. Meg tényleg mindenben partner és ez olyan ritka, és én nagyon hálás vagyok érte!

„Még a házimunka sem jelent gondot, mindketten csináljuk, amit éppen kell, vagy ő például szeret főzni, én kevésbé, ezért ő főz, én pedig pakolok. A kutyánk, Füge sétáltatása sem gond soha, napközben velem van, viszem magammal, amikor csak tudom, Matyi pedig reggel, este viszi le, mert ő is szeretne vele lenni. Szóval minden szuper és harmonikus nálunk!”