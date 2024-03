Bradics Jácint, A Dal 2024 döntőse TV2-es show-műsorban tűnhet fel legközelebb

Íme az utolsó hajrá: szombaton a döntőhöz érkezik A Dal 2024. A Duna dalválasztó műsorában a tíz döntős versenydal szimfonikus változatban hangzik el, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Balassa Krisztián vezényli. A győztes fődíja egy nyolcdalos lemez készítése a világhírű berlini Hansa Studiosban. A Dal 2024 felfedezettje, Bradics Jácint jó eséllyel száll versenybe ezért szombaton a 19:35-től kezdődő szimfonikus döntőben.

Bradics Jácint dala bejutott A Dal 2024 döntőjébe. (Fotó: Csányi István)

Bradics Jácint: „Alig tudtam elkezdeni énekelni”

„Nagyon kevés énekes életében adatik meg az a megtiszteltetés, hogy a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri élőben. Ez már önmagában egy megvalósult álmom” – fogalmazott a Metropolnak Bradics Jácint. „Amikor az első próbán elkezdték a szimfonikusok játszani a dalomat, borsódzott a bőröm, alig tudtam elkezdeni énekelni, bevallom, megremegett a lábam egy pillanatra. Egyszerre volt varázslatos, megható érzés, ez ugyanis egy egyszeri és megismételhetetlen alkalom. Tudom, hogy kik vannak mögöttem, tudom, hogy ez mekkora hatalmas történés a pályámon, ennek megfelelően 120 százalékot kell nyújtanom a műsorban” – tökélte el a fiatal tehetség, aki maga is több hangszeren játszik: zongorázik, dobol és gitározik is.

Jácint a Metropolnak elismerte, azzal, hogy versenydala, a „Miért félnék álmodni?” bekerült A Dal 2024 legjobb tíz dala közé, már nyertesnek érzi magát.

„Szakmailag hatalmas eredmény, egy olyan álom megvalósulása lenne megnyerni a versenyt, amit még meg sem álmodtam… Mindemellett tiszta szívemből drukkolok a versenytársaimnak is, akik kivétel nélkül megdolgoztak azért, hogy győztesek legyenek.”

„Egyértelműen az volt a legmeghatározóbb pillanat a verseny során, amikor az elődöntőben kimondták a nevemet: a nézők nagy többsége arra szavazott, hogy én jussak a döntőbe. Nem is tudom, hogyan hálálhatnám meg ezt a szeretetet és bizalmat.”

Bradics Jácint: „Egy Sztárban Sztárt simán vállalnék”

A fiatal énekes egy Somogy vármegyei kis faluból származik, így eleinte furcsa volt neki a budapesti nyüzsgés, de belátja: ha karrierje úgy kívánja, előbb-utóbb célszerűbb lesz felköltöznie a fővárosba. Bár korábban azt mondta, más műsorba nem vágyik, most kissé fellelkesedett:

„A tévés világ nagyon tetszik, egy-egy ilyen szuperprodukcióban szerepelni óriási élmény, így mondjuk egy Sztárban Sztárt simán vállalnék.”

„Amióta elindult A Dal 2024, azóta napról napra érzem a hatását. Nincs olyan hely, ahová megyek, hogy ne ismernének fel, és ne kérnének autogramot vagy közös fotót. Ez nagyon furcsa még nekem, de kezdem megszokni. Szakmai oldalról is szépen alakul minden, van tervben duett is egy olyan énekesnővel, akinek évtizedes múltja van a szakmában, és nagyon szereti az egész ország. A kiléte most még titok, hamarosan minden ki fog derülni” – sejtelmeskedett.