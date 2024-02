Nótár Mary elhúzott, állva hagyta Ruszó Tibit

Bár mindkét előadó annak idején tehetségkutatón tűnt fel, az igazsághoz hozzátartozik, hogy énekesnő 2002-ben, Tibi 2019-ben robbant be, ez a 17 év pedig komoly előny Mary javára, még ha a karrierje nem is mondható felhőtlennek. S azt se felejtsük el, hogy 2023-ban Nótár Mary közös dallal is segítette Ruszó Tibi pályafutását, a Tábortűz/Amarici 4,7 milliós YouTube-nézettsége pedig tekintélyt parancsoló!