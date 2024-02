Matthew McConaughey a jó házasság titkáról mesélt

Egy szórakozóhelyen találkozott először a sár­mos Matthew McConaughey és a gyönyörű modell szerelme, Camila Al­ves. Ez még 2006-ban történt, és többé nem is engedték el egymás kezét. 2012-ben törvényesen is összeházasodtak, Matthew McConaughey és felesége pedig ma már három gyermek boldog és büszke szülei.

Matthew McConaughey és felesége minden problémáját megbeszéli, szigorúan a reggeli közben (Fotó: Vanessa Carvalho / Northfoto)

Nemrég a Your Mama’s Kitchen című népszerű pod­cast­ban vendégeskedve a főzőtudásáról is számot adott a sztárpár, de a műsorvezető emellett azt is megtudhatta, hogy a recepteken túl tanultak-e még valami mást is a konyhában. Kiderült, hogy ott – valamilyen rejtélyes okból – már a kezdetektől ugyanazzal a rutinnal képesek gyorsan feloldani a nézeteltéréseiket, bármilyen rossz dolog történt is korábban velük.

„A jó házasság titka a közös konyhai rutin: Camila minden reggel elkészíti a kedvenc matcha teámat, még akkor is, ha előtte összekaptunk” – magyarázta Matthew Michele Nor­ris­nak. „Egyrészt én nem tudom olyan finomra, másrészt pusztán attól a ténytől, hogy ő készítette és ő teszi elém, sokkal jobb az íze, és ettől mindjárt a hangulatom is megjavul. Leülünk egymással szemben, elkezdünk enni, és közben mindent kibeszélünk.”

Mire végzünk, már akkor is újra szent a béke, ha előtte esetleg nem volt az.

Matthew McConaughey mindig is felnézett feleségére

„Az a legszebb ebben az egészben, hogy bármilyen gondunk is van, a feleségem akkor is mindig megfőzi a teámat. Tudom, hogy ez néha nehezére esik, ám mégis megteszi, mert szívből szeret, ahogyan én is őt. Ezért időnként megsütöm a kedvenc steakjét vagy csinálok sushit, amit imád, még akkor is, ha éppen mosolyszünetet tartunk. Ez az egyik óriási különbség a házasság és az együtt járás között! Amikor még csak randizik az ember, akkor egy csúnya veszekedés után könnyű bármelyik félnek lelépni. Viszont házasként már nem tesz ilyet: inkább szereti kibeszélni a problémákat, mert tudja, hogy itt nem lehet csak úgy nyúlcipőt húzni!”

Lassan húsz éve gyakoroljuk ezt Camilával.

„Viccesen hangozhat, de mi egymás terapeutái vagyunk, méghozzá a konyhában. Szerintem úgysem attól lesz egy helyzet romantikus, hogy hol vagy, hanem attól, hogy kivel vagy ott!”