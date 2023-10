Súlyos hiba a konyhában, magát mérgezte meg az óvatlan nő

Egy nő nemrégiben nagyon rosszul lett, miután egy vegetáriánus fogást készített, ezért is hívják fel a figyelmet a szakemberek, hogy nem csak a hús elkészítésére kell fokozottan ügyelni. Anne Sullivan fehérbabot főzött hét órán át, de a bab még ennyi idő után is kemény és rágós maradt. Ennek ellenére egy adagot elfogyasztott, de hasmenése, hányingere lett és szédülni kezdett, a főnöke haza is küldte pihenni a munkából.

Sokan talán nem is gondolnák, hogy milyen apróságokból lehet baj. (Fotó: Pixabay)

A nap folyamán aztán jobban lett, de másnap egy barátja társaságában újra evett az ételből, így a tünetek ismét jelentkeztek - írja a Mirror. Mint kiderült, a különösen hüvelyesekben megtalálható fitohemagglutinin nevű lektin okozta a tüneteket, amely nagy dózisban méreganyagnak számít. Anne azért kapott ételmérgezést, mert nyers vagy nem megfelelően elkészített hüvelyest fogyasztott.

A babot legalább öt órán át áztatnia kellett volna, ezután lecsepegtetni és átöblíteni, majd tíz percig forralni. Azzal azonban, hogy azonnal a lassú főzőbe tette, elmaradt a forralás, így pedig még nőtt is a méreganyag mennyisége a babban.

"Fogalmam sem volt erről – azt hiszem a legtöbb ember azt feltételezi, hogy a bab a lassú főzőben fog megfőni. Sok recept pedig azt feltételezi, hogy konzervbabot használunk, ami teljesen főtt állapotú" – nyilatkozta a nő a történtek után.