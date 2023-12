Ez aztán valami! Rúzsa Magdi egy világsztár dedikált könyvét kapta karácsonyra

Rúzsa Magdi kevesebbet posztol mostanában a közösségi oldalain, mint mondjuk pár évvel ezelőtt, de erre természetesen minden oka meg van: a tehetséges énekesnő a koncertjei és egyéb zenei elfoglaltságai mellett egyszerre három lurkót nevel, szóval van mivel elütnie az idejét.

Rúzsa Magdi egyszerre három gyermeket nevel / Fotó: Nagy Zoltán

Kevés szabadidő

Az énekesnő a nyilatkozataiban azt mondja, hogy bár tényleg nagyon sok energiát igényelnek a hármasikrei, úgy érzi, hogy jól be tudja osztani az erejét, van ideje mindenre, amit csak el akar végezni, és természetesen nincs egyedül, a párja és az egész családjuk a rendelkezésükre állnak, ha be kell segíteni a háztartási munkákba. A kevés szabadidejét azonban okosan kell beosztania, és jó előre meg is kell terveznie, ha valamelyik hobbijára szeretne áldozni. Ilyen például az olvasás.

Világsztár aláírása

Magdi szereti a jó könyveket, az utóbbi időben például nagy rajongója lett Matthew McConaughey-nek, az Oscar-díjas színésznek, akinek eddig két kötete jelent meg a piacon. A világsztár a Pandémia idején ragadott először tollat, hogy papírra vesse az önéletrajzát a saját naplója alapján. A „Zöldlámpa - A te naplód, a te utad” című írás meglepetésére olyan sikeres lett, hogy utána már le sem állhatott, nemsokkal ezután megjelent a következő kötet, az „Attól még” című képeskönyv, amit Rúzsa Magdi mindenképpen szeretett volna megvenni magának.

Az énekesnő családja azonban nem várta meg, amíg Magdi megrendeli magának a kötetet, hanem a háta mögött őrült szervezkedésbe kezdett. A végeredmény pedig szívet melengető: a karácsonyfa alatt ott lapult a könyv, amit Magdi kinyitva egy még nagyobb meglepetéssel szembesült: az első oldalon ott díszeleg Matthew saját kezű aláírása, aki a könyvet az énekesnő három pici gyermekének dedikálta.

Matthew McConaughey saját kezű aláírása. (Fotó: Rúzsa Magdi/Instagram)

A fantasztikus ajándékról szóló fotót Rúzsa Magdi az Instagram oldalán osztotta meg ezekkel a sorokkal: