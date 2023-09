Elhagyta az országot Rúzsa Magdi és családja - Fotó!

Az énekesnő és családja most először megy el egy nagyobb utazásra. Rúzsa Magdi a budapesti Liszt Ferenc repülőtér VIP-pihenőjéből jelentkezett be a közösségi oldalán, amelyben elárulta, hogy az egész család izgul, mert most először fognak repülni a kicsikkel, Kevével, Zalánnal és Lujzával. Az úticél Róma.

Fotó: Máté Krisztián

Juhuuuuu első nagy utazás és közös repülés!!! (…)Elutaztak a cucááák. Reszkess Róma, jönnek a Cimonkák

- írta az énekesnő az Instagram-oldalán megosztott fotók mellé.