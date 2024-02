Elképesztő, mit csinált Dave Grohl a focidöntő helyett - Videó

Ahelyett, hogy azt csinálta volna, amit a legtöbben Amerikában: egy kénylemes kanapéról nézte volna a tévében a Super Bowl-focidöntőt, Dave Grohl 24 órán át sütött, főzött, majd az elkészült ételeket segített szétosztani a rászorulóknak.

Fotó: David Hedges / SWNS.com

A Foo Fighters frontembere, a Nirvana együttes egykori dobosa nem véletlenül érdemelte ki a "a legkedvesebb fickó a rock and rollban" becenevet: iszonyú nagyvonalú, ha jótékonykodásról van szó. Most is erről tett tanúbizonyságot, amikor azokon segített, akiknek nemhogy tévéjük, de otthonuk sincs: a Los Angeles-i hajléktalanokon.

A Hope of the Valley alapítvánnyal, és néhány cimborájával összefogva egy 24 órás barbecue-parti keretében több mint 70 sertésoldalast pácolt-sütött-porciózott és osztott szét a környékbeli rászorulók és az őket segítő alapítvány munkatársai között. Egy szójáték lett az esemény mottója: Grohl zenekarának nevéből, a Foo Fighters-ből, egy betű odabiggyesztésével a "fooD fighters", vagyis "étel harcosok" hashtaggel kommentálták a lenti videót, a Hope of the Valley Twitter-oldalán.