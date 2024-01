Tóth Gabi és szerelme forrón ölelik egymást friss fotóikon

Mint arról a Metropol beszámolt, nemrég ünnepelte a születésnapját Tóth Gabi, amit szeretteivel és a barátaival is megünnepelt. Testvére, Tóth Vera az alkalmat megragadva ismét támogatásáról biztosította, és érzelmes sorokkal üzent neki.

Fotó: Ladóczki Balázs

Tóth Gabi hétfőn pedig a kultúra napján Kosztolányi Dezső verssel osztott meg friss szerelmes fotóit. Az énekesnő és Papp Máté Bencé között úgy látszik minden a legnagyobb rendben, és nagyon is boldogok egymással. Gabi több közös fotót is megosztott magukról, amin mindegyiken kivétel nélkül hatalmas mosoly terül el az arcukon. Az is nagyon árulkodó, hogy folyamatosan egymáshoz simulva láthatók, vagy éppen kézen fogva.

Íme Tóth Gabi és táncos szerelmének közös fotóit: