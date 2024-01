Rácz-Gyuricza Dóra ínycsiklandó meglepetéssel kedveskedett a követőinek, alig hiszünk a szemünknek

Rácz-Gyuricza Dóra rendszeresen osztja meg követőivel egészséges desszertjeinek receptjét. Ahogy a Mindmegettének elárulta, imádja az édességet, de természetesen az egészségére és a súlyára is figyel, ezért többnyire cukor-, tej- és gluténmentesen készíti a desszerteket.

Fotó: Rácz-Gyuricza Dóra Instagram-oldala

Dóra, aki családjával a Maldív-szigeteken töltötte az ünnepeket, most egy olyan sütireceptet osztott meg Instagram-oldalán, amiben nincsen tojás, tej sőt glutén sem, így aki az újévi fogadalmak között az egészséges étkezésre is ígéretet tett, az is bátran fogyaszthatja.

Íme a hozzávalók:

1,5 csésze sült sütőtök püré

1 banán pürésítve

½ csésze kókuszolaj

½ csésze növényi tej

1 és 3/4 csésze zabpehelyliszt

½ csésze kókuszvirág cukor (vagy más édesítő)

1 teáskanál sütőpor

1 teáskanál szódabikarbóna

1 csésze mag ízlés szerint (például pekándió, mogyoró és/vagy pisztácia)

csipet só, fahéj, szerecsendió, vanília ízlés szerint

A tetejére:

kókuszolaj

étcsokoládé

pisztácia (vagy más magféle)

Ha a száraz és a nedves hozzávalókat külön tálban összekeverted, a kettőt össze kell dolgozni, majd sütőpapírral bélelt formában 180 fokon 35 perc alatt megsüthető. A tetejére lehet étcsokit olvasztani, majd kevés kókuszolajjal megkenve pisztáciával megszórni.