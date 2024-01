Hoppá: Kiszel Tünde mindenkit meglepett, nem hiszünk a szemünknek – Fotók

Az ország naptárdívája, Kiszel Tünde folyton ragyog, mosolyog és pozitív energiával árasztja el a rajongóit. Nem hiába imádják őt ilyen sokan, hiszen nem csupán gyönyörű, hanem kedves is – ráadásul néha igazán különleges tartalmakkal lepi meg a követőit, hiszen most is olyan fotókat posztolt, amiken sokaknak megakadt a tekintetük.

Kiszel Tünde / Fotó: Instagram

Ahogy a Ripost is írja, Kiszel Tünde egy nosztalgikus poszttal köszöntötte a Família Kft. sztárját, Esztergályos Cecíliát a 81. születésnapján. A mellékelt képeken egészen fiatalon láthatjuk a naptárdívát, aki a rajongói szerint egy igazi örök szépség – ezt bizonyítják a szóban forgó fotók is, amik jól meglepték az embereket.

Megtiszteltetés volt, hogy együtt játszhattunk a Ruttkai Éva Színházban!🎭💞💕 Boldog vagyok, hogy vendégem voltál a Televízióban a műsoromban! 🎬🎤📺💕💞 Isten éltessen sokáig! 💐🎂🥂🍾🎁🎈❤️❣️ Jó egészséget és még nagyon sok sikert kívánok!

– írta a poszthoz Kiszel Tünde.

Úgy tűnik, hogy Kiszel Tünde és Esztergályos Cecília sok-sok éve ismerik egymást, és a felvételek alapján egészen baráti a viszonyuk, hiszen mosolyogva ölelgetik egymást a több évtizede készült képeken.

Itt lehet megtekinteni Kiszel Tünde posztját: