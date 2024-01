Újabb Exatlon-os eljegyzés: a Kihívók szépfiúja megkérte szerelme kezét

Nehéz eldönteni, hogy az Exatlon Hungary második évadának sármos Kihívók versenyzőjének, Flórián Sándornak az eljegyzése jó hír-e vagy sem. Ha abból a szempontból nézzük, hogy az egykori tűzoltó rátalált az igazira, és szerelmével a kapcsolatukban újabb szintet léptek, akkor mindenképpen. Viszont ha a női rajongók szemszögéből vizsgáljuk, nem, hiszen a fiatalember végérvényesen elkel.

Az Exatlon Hungary szépfiúja a napokban jegyezte el szerelmét / Fotó: Instagram

Ugyanis Sanyi az Instagram-oldalán, egy fotó kíséretében osztotta meg az örömhírt, megkérte barátnője kezét.

„Igent mondott” – írta a bejegyzésben.

A közös képen persze a jegygyűrű kapta a főszerepet, a fiatal lány büszkén tolta a kamerába az ujján lévő ékszert.

A bejelentés pedig valóban örömhír lett, hiszen a poszthoz megszámlálhatatlan gratuláció érkezett, nemcsak követőitől, hanem egykori versenytársaitól, vagy mondhatni ellenfeleitől is, akikkel heteken keresztül harcolt Dominikán az Exatlon Hungary húszmilliós fődíjáért.

Boldog párok az Exatlon Hungary versenyzői közül

Úgy tűnik, sorra kelnek el a Bajnokok és a Kihívók, ugyanis nemrég a pirosaktól Imreh Balázs és felesége jelentette be, hamarosan érkezik első közös gyermekük, előtte pedig a kékek bombázója, Ferenc Vivien osztotta meg szintén egy fotó kíséretében a nagy hírt: férjhez ment. Nem sokkal előtte a Kihívók Kőnig Annája is elkelt, és a Bajnokok csinos üdvöskéje, Kocsis Lilkó is összekötötte hivatalosan az életét párjával.