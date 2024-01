Arnold Schwarzenegger megtörte a csendet: durva dolgot mondott az őrizetbe vételéről

Nem kis kalamajkába keveredett a héten Arnold Schwarzenegger, ugyanis egy nagyon drága karóra miatt őrizetbe vették őt a müncheni repülőtéren. A Terminátor-széria sztárja egy jótékonysági eseményre vitte a luxusékszert, de a határon elfelejtette jelezni, hogy egy ilyen érték van nála, ezért "lekapcsolták őt".

Arnold Schwarzenegger / Fotó: AFP

Arnold Schwarzenegger kénytelen volt vámot fizetni a saját órájáért, ráadásul komédiába illő események után sikerült csak pontot tennie az ügy végére: a hatóságok képtelenek voltak elintézni neki a kártyás fizetést, aztán amikor elvitték őt egy bankba, limitbe ütközött a kártyája, közben pedig be is zárt az intézmény, így hiába akarta lezárni a kellemetlenséget, egyszerűen nem tudta – végül sikerült szerezni egy másik kártyaolvasót, így ki tudta fizetni, amit kellett.

Még a hatóságok is elnézést kértek Arnold Schwarzeneggertől, aki állítólag végig segítőkész és türelmes volt, ráadásul az órájáért is rengeteg pénzt adtak a jótékonysági aukción, így megérte "szenvednie" – bár voltak olyan lapok, amik úgy hozták le az incidenst, hogy "bilincsbe verve tartóztatták le" a színészt, aki most meg is szólalt ezzel kapcsolatban, ráadásul elég "durva" dolgot mondott.

Bilincsben voltam, de nem az óra miatt a vámhivatalnál, hanem előtte a barátnőmmel, Heatherrel, akivel volt egy forró éjszakánk. Elképesztő volt

– mondta Arnie, aki már több mint 10 éve van együtt Heather Milligannel.

Ezek alapján csak csúnyán felfújták a bulvárlapok Arnold Schwarzenegger őrizetbe vételét, hiszen valójában nem történt semmi komoly, és még ő is humorosan állt az egész szituációhoz.