Nem hiszed el, mihez hasonlította magát Krausz Gábor

A másik két fiúérdemei elismerése mellett azért bátorkodom megjegyezni, hogy a finálésok között Gábor az egyetlen, aki korábban meg sosem állt színpadon, az ő életében és hivatásában nem a zene, a ritmus, a mozgás és a tánc kap központi szerepet, mint Peti és Danny életében. Ezért nekünk Gábor a nyerő, mert az ő teljesítménye a kiugró, váratlan és meglepő, és ő járta be a legnagyobb utat a színpadi előadás terén. Go Gábor-Anna, go! Szavaztunk és szavazunk!