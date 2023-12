Ilyen nagy már Shane Tusup menyasszonyának terhespocakja

Az elmúlt időszakban nagyon felpörögtek az események Hosszú Katinka volt férje, Shane Tusup háza táján, hiszen nemrég bejelentette, hogy eljegyezte új kedvesét, Nagy Viktória Zoét, azóta pedig már az is kiderült, hogy első közös gyermeküket várja a szerelmespár.

Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé ennél boldogabb már nem is lehetne Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin

Az edző és kedvese az Instagram-oldalukon számoltak be a lánykérésről, ahol több részletet is elárultak a nagy napról, így például azt is tudni, hogy Shane a Citadellán tette fel a nagy kérdést szerelmének.

Mesebeli lánykérés

Két gyönyörű esti séta a Citadellán. Az egyik az első randi, a második pedig a lánykérés. Az együtt átélt utazások és tapasztalások után örömmel osztjuk meg; hatalmas boldogság, hogy megtaláltuk egymást, a lelki társunkat, akivel véglegesen összekötjük az életünket!

– árulták el a szerelmesek, azóta pedig már azt az újabb örömhírt is megosztották a követőikkel, hogy Viki az első gyermekükkel váradós.

Áldott időszak

A fitneszbajnok most pedig abba is engedett egy kis betekintést, hogy milyen szépen növekszik a terhespocakja, gyönyörű kismamafotójához pedig rengeteg dicsérő komment érkezett.

„Gyönyörű szép vagy, Zoé! Vigyázzatok magatokra nagyon!”

„Sok szeretettel gratulálok! Ez a legjobb hír!”

„Nagyon szép vagy. Áldott időszakot kívánok!”

– írták mások mellett a káprázatos fotóhoz, amit ITT te is megnézhetsz!