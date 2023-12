Harry herceg kerül a trónra? Nostradamus szerint ez lesz 2024 egyik legmegdöbbentőbb eseménye

Aligha kell bárkinek is bemutatni a francia csillagász-asztrológus, misztikus jós Nostradamus nevét: a reneszánsz tudós közel ezer rövid, homályos versben jósolta meg a jövőt. Ezek pontos visszafejtését, elemzését meghagyta az utókornak, így értelmezés kérdése, hogy mennyi jóslata vált valóra, illetve mik azok, amiket csupán a későbbi generációk látnak bele a soraiba. Ennek ellenére napjainkig rengeteg embert érdekel, hogy Nostradamus szerint mi vár ránk évről évre. A 2024-es évhez közeledve természetesen mindenki azokat a jósverseket veszi górcső alá, amelyek erről az időszakról szólhatnak. Megdöbbentő módon egyik jövendölése – egyes elemzése szerint – Harry herceg trónra kerüléséről szól.

Harry herceg lehet Károly király utódja? Fotó: AFP

A jelenleg épp botrány botrányra halmozó Harry herceg alighanem maga is meglepődne, ha ő kerülne a trónra, de aztán ki tudja... Mindenesetre nem csak a francia tudós-jövendőmondó, hanem az "élő Nostradamusként" emlegetett Athos Salomé is arról beszélt III. Károly koronázását követően, hogy nem lesz sokáig a trónon. Nostradamus versei szerint egyébként Kamilla királyné lesz Károly veszte, őt pedig olyan valaki követi, akin "nincs ott a király jegye". Ezt a jellemzést Harryvel azonosítják be – írja a Daily Mail. Köztudott: nem ő, hanem bátyja, Vilmos (illetve az ő vérvonala) a trónörökös.

Nostradamus jóslatai 2024-re

Természetesen a jós nem csak Harry megkoronázásáról írt a XVI. században papírra vetett jövendölésekben. Egyrészt számíthatunk egy komolyabb konfrontációra Kínával (akit "vörös ellenfélként" azonosít be a jós), és klímakatasztrófák is sújtják majd a Földet, áradások és nagy szárazságok egyaránt. Nostradamus szerint nem csak új király (Harry) érkezik 2024-ben, de egy új pápa is.