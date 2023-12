Debreczeni Zita és Gianni elhagyta az országot

Múlt pénteken még csak találgatták a rajongók, hova utazik a sztárházaspár, ám Debreczeni Zita és Gianni végre külön külön is felfedte: úti céljuk New York. Az étteremtulajdonos Gianni egy fotót osztott meg Instagram-oldalán, ami modell és fotós feleségéről készült a Central Parkban, ám az igazi durranás Zita oldalán látható, pedig a modell és fotós „csak egy lépcsőre ült le”. A Szex és New York című sorozat rajongói azonban egyből kiszúrták, hogy ez bizony a széria újságírója, Carrie Bradshow (akit Sarah Jessica Parker kelt életre) otthonához vezető lépcsősor az amerikai nagyvárosban.

Debreczeni Zita és Gianni (Fotó: Szabolcs László)

„Minden Carrie nevében köszönjük”

– kommentálta a képet a Carriemagazin Instagram-oldal.

Idén nem Debreczeni Zita és Gianni az egyetlen sztárpár, aki New Yorkba utazott. Kiss-Lékai Ramóna és férje, Lékai Máté is meglátogatta 2023-ban a Nagy Almát. A műsorvezető-színésznő és kézilabdázó férje elképesztő videójáról elsők között a Metropol írt.

