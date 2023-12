Csondor Kata: Karácsonykor el kellene engedni az aggódást és a bosszankodást!

A karácsony közeledtével mindenki másképp hangolódik az ünnepre az azt megelőző időszakban. Míg egyesek isteni finom süteményeket vagy mézeskalácsot készítenek, addig mások kidekorálják a házukat vagy sorra járják a karácsonyi vásárokat és a boltokat, ajándékok után kutatva. Bármelyiket is választjuk, a hangulatunkat csak fokozni tudják azok a karácsonyi dalok, amelyeket mindeközben hallgathatunk. Akár Csondor Kata jóvoltából.

Csondor Kata új karácsonyi himnusszal állt elő / Fotó: MTVA

Bár mára már rengeteg zenei stílus között válogatva hangolódhatunk az ünnepi időszakban, vannak olyan időtálló slágerek, amelyek minden évben újra és újra előkerülnek. Ilyen Mariah Carey „All I Want For Christmas Is You” dala, vagy ha a hazai dalok repertoárjából szeretnénk egyet említeni, akkor Csondor Kata „Add tovább” című slágere.

Újabb karácsonyi sláger van kilátásban

Csondor Kata kétségtelenül az ünnephez kapcsolódik az előbb említett karácsonyi himnuszával, immáron 14 éve. Most egy új dallal jelentkezett, amely reményei szerint hasonló érzéseket fog kelteni az emberekben.

A legjobb dolog, ha belegondolok, hogy egy ennyire pozitív hangulathoz, üzenethez kötődöm immáron 14 éve. Egyre hálásabb vagyok érte, ahogy idősebb leszek. Ugyanis ez a lelkünk azon a megélése, amire minden nap vágynánk. És az én dalom, a Hóban ébred eljuttatja ebbe a hangulatba az embereket. Az új pedig szerintem ugyanilyen, csak máshogy teszi

– mondta Csondor Kata.

Rendhagyó üzenettel bír Csondor Kata új dala

Kata új dala egy teljesen más üzenetet hordoz, mint az eddig megszokott karácsonyi dalok. A művésznő itt ugyanis arról énekel, hogy milyen stresszel járhat mindenki számára az ünnep.

Én valójában csak akkor tudtam meg, hogy lesz egy új karácsonyi dalom, mikor a férjem már felkérte a szerzőket, Romhányi Áront és Sipos Tomit, és ők igent mondtak. Volt itthon nagy meglepetés. Először a zenei stílust beszéltük meg, utána a témáját. Egyöntetűen éreztük, hogy a nagy karácsonyi őrült rohangálásról kell szóljon. Valahogy sajnos ez jutott eszünkbe először az ünnepről, és azért mindenki tudja, hogy nem erről kellene szólnia. Úgyhogy írtunk egy dalt erről, Sipos Tomi meg igazán extrává tette a mai, trendi szövegével

– árulta el Kata, aki azt is elárulta, hogy az idei ünnepe nagyon különbözik a megszokottaktól mostanában.

Nem csak móka és kacagás

Kata lapunknak azt is elárulta, hogy számára mik az ünnepi készülődés örömteli és stresszes pillanatai. Mint mondta, az elmúlt években egyre több és több fellépés várja az adventi időszakban, így a saját karácsonyi készülődése és hangulatba kerülése egybefonódik a koncertjein megélt boldog pillanatokkal. Ennek ellenére őt sem kerülik el a nehéz pillanatok...