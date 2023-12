Hol futhatsz ma össze a Mikulással Budapesten? Íme a helyszínek

Prostitúciótól a mikuláscsomagig: így lett Miklós püspök a Mikulás őse

Szent Miklós Myra püspöke volt, ma pedig a katolikus és a görögkeleti egyház szentje, a tengerészek, kereskedők, az illatszerészek, a gyógyszerészek, a zálogházak, gyermekek és diákok védőszentje Oroszországban, Görögországban és Szerbiában a pálinkafőzőké, Magyarországon pedig Kecskemété is. Miklós püspök a legenda szerint a 200-as években egy elszegényedett nemesember három lányán segített névtelenül (később kitudódott, hogy ő volt), akik hozomány híján nem tudtak megházasodni, így prostitúció (nyilvánosház) várt volna rájuk. Azért, hogy ez ne történhessen meg egy éjjel arannyal telt erszényt dobott be az ablakon, így a legidősebb leányt tisztességesen férjhez tudta adni az apja. A következő évben is így tett, a harmadik évben viszont zárva volt az ablak, ezért felmászott a tetőre és a kéményen át dobta be az aranyat, miközben odabent az egyik lány épp akkor kötötte fel harisnyáját száradni a kémény alá. Az arany végül ebbe esett bele. Ez a történet az alapja annak a kezdetben keresztény hagyománynak, miszerint a szülők az ablakba tetetik a gyermekeikkel a kitisztított csizmáikat, hogy reggelre a Mikulás az ajándékait abban helyezze el.

Itt lehet öszefutni a Mikulással a napokban. Fotó: Ripost

Hol lehet mostanában összefutni a Mikulással Budapesten?

Például a Mikulásgyárban, ahol december 6-án koncertek is lesznek, de fényképezkedni is lehet Joulupukkival, a lappföldi Mikulással. A Bakáts téren 09:00-11:30-ig lesz a fényképezkedés, majd ezeket a koncerteket lehet meghallgatni, mindezt teljesen ingyen:

10:00: Pitypang Zenekar

11:00: Buborék Együttes

16:00: Szabó Ádám

17:00: Csondor Kata

17:30: Kaly Roland

18:00: Radics Gigi

18:30: Suzy

19:00: Gino

Emellett találkozni lehet a Mikulással a Piczinke Póniudvarban egészen december 10-ig, vagy a Városligeti Műjégpályán december 6-án, ahová szán helyett korcsolyán érkezik a Mikulás, és mint mindig, most is nagy puttonnyal várja a korcsolyázókat, ami tele lesz finom csokoládéval. December 8-án pedig Mikulásbuli lesz a Minipolisz gyerekvárosában kézműves foglalkozásokkal, ünnepi hangulatú zenés-táncos interaktív műsorral és tombolával-írja a funzine.hu.

Akár a hó is eshet ma

Mikulás napján erősen felhős, vagy borult lesz az ég az ország nagy részében és többfelé várható csapadék: északnyugaton, északon inkább havazás, havas eső, máshol pedig eső, zápor. Reggel -2, délután +3 fok körüli értékeket mérhetünk a köpönyeg.hu előrejelzése szerint.

Jó hírt hoz a Mikulás az autósok egy részének is

Üzemanyagár-csökkenést hoz a Mikulás szerdán: a gázolaj esetében bruttó 6 forinttal lesz kevesebb mától a kiskereskedelmi ár a kutakon - írja a holtankoljak.hu. A benzin viszont nem lesz olcsóbb, így a 95-ös benzin átlagára szerdától várhatóan 577 Ft/liter lesz, a gázolaj átlagára pedig 598 Ft/liter.

A csokimikulás évtizedek óta része a mikuláscsomagoknak. Fotó: Pixabay

Még látogatható az iparművészeti vásár a Várkert Bazár aulájában

Mintegy 100 kiállító részvételével megnyílt az adventi iparművészeti vásár a Várkert Bazárban, ami egészen december 17-ig lesz látogatható az adventi hétvégéken, minden hétvégén más-más kiállítókkal, illetve alkotókkal találkozhatnak a látogatók, ezért érdemes többször is felkeresni a vásárt. A hagyományos vásáron a legkiválóbb magyar iparművészek alkotásaiból válogathatnak az érdeklődők, de a vásár ideje alatt workshopok is lesznek, amelyeken különféle ajándéktárgyakat készíthetnek a látogatók.

67 éve volt a melbourne-i vérfürdő

1956. december 6-án volt a melbourne-i vérfürdő néven híressé vált vízilabdamérkőzés, ahol a magyar csapat legyőzte a szovjeteket. Ez a vízilabda történetének leghíresebb meccse, amit 4-0-s magyar vezetésnél néhány perccel idő előtt lefújnak, mert a medencében elszabadulnak az indulatok.