Ágyából jelentkezett a lábadozó Szász Júlia, ő a társa a gyógyulásban – Fotó

Szász Júlia sokáig nem adott hírt magáról, miután november 10-én, a Rómeó és Júlia pénteki előadásán súlyos balesetet szenvedett a Nemzeti Színházban színésztársával, Horváth Lajos Ottóval. A 28 éves színésznőt kollégája tartotta egy kis, vastraverzes erkélyen, amiről már korábban elmondták, hogy veszélyes, igaz, baleset még nem történt az előadás során. Az Üvegtigrisből is ismert színész ekkor váratlanul megszédült, mindketten átestek a korláton, majd a színpad deszkáira zuhantak a körülbelül négy méter magasból.

Szász Júlia november 10-én szenvedett balesetet Fotó: Instagram

Szász Júlia először november közepén hagyhatta el a kórházat, ám nem sokkal később visszakerült a klinikára.

„Visszakerült a Semmelweis Egyetem klinikájára Szász Júlia. A Nemzeti Színház művészének állapota stabil, de a kisebb mellkasi sérülése további orvosi beavatkozást igényelt”

– közölte a Semmelweis Egyetem.

Otthon lábadozik

Szász Júlia azóta ismét otthonában gyógyul, és minden energiájával arra koncentrál, hogy újra a régi legyen. Most, hogy jobban van, már fontosnak tartja azt is, hogy időről időre üzenjen a rajongóinak és beszámoljon arról, épp milyen fázisban tart a felépülése. Néhány nappal ezelőtt az Instagramon tett közzé egy videót, amiben a szobájában fekszik, ölében egy gyönyörű fekete macskával, és bár a lába be van gipszelve, láthatóan sokkal jobban van.

Bár a fiatal színésznő lábadozása még sokáig eltarthat, és a visszatérése is várat magára, a házi kedvenc közelsége minden bizonnyal jó energiákkal látja el és segít neki a gyógyulásban.

Szász Júliának imádott cicája is erőt ad Fotó: Instagram

Meghatotta a támogatás

Szász december 5-én térhetett újra haza. Ezután fontosnak találta, hogy megfogalmazzon néhány gondolatot.

Nagyon megható volt ez a sok szeretet, amit kaptam és kapok, a legnehezebb időszakon is segített átlendíteni. Erőt és hitet adott, amikor gyengének és kétségbeesettnek éreztem magam. Szóval köszönöm!

– fogalmazott a színésznő.

Mint írta, nincs nagy rutinja a hasonló posztok írásában, de mindenképp szerette volna kifejezni, mennyire hálás mindenkinek.

Ja, és sokan kérdeztétek (tényleg): jobban vagyok már, lassan, de biztosan gyógyulgatok

– adott rövid tájékoztatást gyógyulási folyamatáról is.