Rettegésben él a magyar énekesnő: „kezdek ettől kikészülni”

Sosem gondolta volna Nagy Adri, hogy vele is megtörténhet: kiberbűnözők áldozatává vált. Pedig a népszerű énekesnő otthon van a témában, már csak a gyermekei miatt is szeret képben lenni az adathalászat ügyében. De most nagyon elkeseredett a sztáranyuka, követőitől kért segítséget.

Nagy Adri Insta-oldalán mesélt arról: az életére törtek az online térben – Fotó: Metropol

Kiberbűnözők áldozata lett Nagy Adri

Az énekesnő azt gondolta, nincs olyan adathalász módszer, amit ő ne szúrna ki egyből. Pedig szinte naponta lehet hallani újabb és újabb trükkökről, amivel a kibervadászok a személyes adatainkat vagy éppen a banki adatainkat akarják ellopni. A sztárok persze még nagyobb veszélyben vannak, hiszen csak a közösségi oldaluk feltörésével sokat veszíthetnek.

„Kibervadászok és adathalászok áldozata lettem – kezdte Instagram-sztorijában Nagy Adri. – Pedig én sosem kattintok rá semmire, konkrétan már a hivatalos e-mailjeimet sem merem megnyitni. Először jött egy Viber-üzenet, hogy nem vettem át egy csomagot, nem is rendeltem semmit. Aztán jött egy e-mail a postától, szintén át nem vett csomagról, oda sem rendeltem semmit. Most pedig Kambodzsából hívogat egy szám…”

Hogyan lehet ezt kivédeni? Egy nap alatt háromszor próbálnak az életemre törni? Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én kezdek ettől kikészülni!

Milliókat veszíthetnek Instagram-oldaluk elvesztésével

Gájer Bálint énekes Instagram-oldala volt az első, amit ismeretlenek feltörtek, hogy pénzügyi csalásra használják a nagy követőszámú platformját. A magyar sztárok közösségi fiókjai rendszeresen áldozatul esnek a kibercsalóknak. Ilyenkor nemcsak követőbázisukat, de már megosztott reklámjaikat is elveszíthetik, a hitelességükről már nem is beszélve.