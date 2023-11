Pont kerül a tinibálványok közti rivalizálására – Marics Peti vagy T. Danny lesz a befutó?

Párbajok színesítik a Dancing with the Stars szombati adását, a legtöbben Marics Peti és T. Danny összecsapását várják. A két tinibálvány énekes már a műsor előtt is rivalizált, mi lesz itt szombaton…?