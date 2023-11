„Érdekes, a »pluszkilók« csak a fejeden látszanak! Ez miért van?” – beszóltak Horváth Évának

Horváth Éva az Instagram-oldalára posztolt egy Balin készült igencsak szexi fotót. A kép önmagáért beszélt, az egykori szépségkirálynő két gyermek után is tökéletes alakkal büszkélkedhet. Most mégis úgy véli, néhány kilótól meg kellene szabadulnia.

Lehet, hogy picit hízott, de az is tény, hogy két gyermek után is bomba formában van (Fotó: Markovics Gábor)

„Igen tudom, egy picit meghíztam, többen jeleztétek”

– ismerte el a sztáranyuka, aki rögtön azt is hozzátette, mi állhat a gyarapodó kilói mögött.

„Már elárultam Nektek, hogy nyár után titokban ősszel is otthon voltam. Sajnos a kedvenceimet ettem, naponta többször a hazai ropi és csoki, és akinek hiányoznak az otthoni ízek, nem tud ellenállni. Nem írnék márkát, de úgyis tudjátok, melyekről beszélek” – ismerte be Éva.

Ahogy az lenni szokott, „rajongóira” most is számíthatott… Volt, aki kendőzetlenül kritizálta, de sokak szerint észrevétlenek a pluszkilók. Ám mégis akad olyan, aki szerint a modell-műsorvezető részéről ez csupán egy taktika, egy figyelemfelkeltés, hogy minél több bókot zsebelhessen be csodás alakjáért.

Sokak szerint nincs miért magyarázkodnia

„Érdekes, hogy a »pluszkilók« csak a fejeden látszanak! Ez miért van?” – olvasható a gúnyos megjegyzés.

„Ez a leírás csak vicc ehhez a képhez?” – fűzte a poszthoz másikuk.

„Aki megjegyzést tesz valakinek, hogy jaj, de meghízott, az egy bohóc, és nincs élete. Ne magyarázkodj senkinek se, mert nincs miért. Szerintem mindenhogyan szép vagy, és nőies! És ez nálad belülről fakad, nem külsőségekből. Na ez a nem mindegy!” – fejtette ki véleményét valaki, míg egy másik rajongó teljesen felháborodott a sok negatív hozzászólástól.

Ez komoly? Valakinek tényleg magyarázkodnia kell, ha talán felszedett pár kilót is? És ha így is van, akkor muszáj megjegyzést tenni?

„Őrület, milyen világban élünk, és ezek az emberek szavazhatnak is! Ne magyarázkodj, nem kell senki felé megfelelned, csak magadnak, és ha neked ez így jó, akkor az úgy a tökéletes!” – olvasható egy másik őszinte gondolat.

„Kedves Éva! Nagyon ravasz vagy! Írod, hogy meghíztál, és lám, írják, hogy dehogy, pont jól nézel ki. Gyönyörű vagy, így kell ezt csinálni, gratula” – írta egy másik követő.