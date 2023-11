Mindenki azt hitte, baj van - G.w.M-ék bejelentették a következőt

Ahogyan azt a Metropol is megírta, G.w.M jelenleg nincsen túl jól. Márk azért feküdt kórházban, mert hetekig depresszióban szenvedett, aminek következtében nemcsak felszedett 15 kilót, de a bal belső fülében az egyensúlyért felelős szerve is leállt. Aki találkozott már ezzel az állapottal, az tudja, hogy állandó szédülés, egyensúlyzavar, hányinger és levertség kínozza az embert. Már a videókban is jól látszódott, hogy a rapper nincs túl jól, legalábbis a közérzete láthatóan rosszabb volt, mint máskor. Ezután azonnal megindultak a találgatások, hogy ha ilyen beteg, akkor vajon mi lesz a decemberi koncertekkel. Egy ideig úgy volt, hogy ezeket - az egészsége miatt - le kell mondani, most azonban úgy döntött, hogy nemcsak, hogy megtartja akoncerteket, de egy új albumba is belekezd.

Az albumról most jelentette be hivatalosan a részleteket: