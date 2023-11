Meghan Markle besokallt: most lett elege a megaláztatásokból

A sussexi hercegi pár hírneve egyre rosszabb az Egyesült Államokban is. Sorra pécézik ki maguknak őket az emberek, most épp a Family Guy alkotói tartottak görbe tükröt Meghan és Harry elé. A hazánkban is ismert és kedvelt animációs sorozat egyik friss részében ugyanis kifigurázták őket és szerzett vagyonukat. A pár a rövid jelenetben egy medence mellett fekszik, amikor megjelenik az inasuk, mondván, hogy megjött a pénzük a Netflixtől, de senki nem tudja, miért. Harry erre csak annyit mond: Tegye a többihez! Majd Meghan szöveges része következik, melyben arról beszél, értesítést kapott a telefonján, hogy ideje elkészíteniük a fizetett szponzorációs anyagukat a Del Tacónak.

Fotó: AFP

Egy a sussexi hercegi párhoz közel álló forrás szerint az egykori színésznőnek ez volt az utolsó csepp abban a bizonyos pohárban. Kiakadt, gyalázatnak és igazságtalannak nevezte a Family Guy ominózus részét. Úgy véli, az emberek nem veszik őt komolyan, és szinte folyamatosan támadják őket valamiért. Ám ami a legjobban zavarja, hogy most már Hollywood is zaklatja őket.

Meghan azt mondta, nem hagyja, hogy így megalázzák őt, így kétségbeesetten kutat valami megoldás után. Teljesen bepánikolt. Ami a legnagyobbat ütött, és ami a legmélyebben megbántotta a párt, hogy elkényeztetetteknek állítják be őket, akik csak ajándékokból élnek

– nyilatkozta a forrás a Mirror cikke szerint. Az is kiderült, hogy a hercegné az egyetlen megoldást abban látja, ha Harry lenyeli a büszkeségét, és a családja bocsánatáért esedezik, hogy fogadják őket vissza. Hogy erre mennyi az esély, kérdéses. Egy biztos: a sussexi hercegi párt erőteljesen kifigurázta a Family Guy.