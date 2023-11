Különleges születésnap: Orbán Viktor köszöntötte Deák Bill Gyulát

Igazán büszke lehet Deák Bill Gyula, a legfeketébb hangú fehér énekes, ekkora megtiszteltetésben nem mindenkinek van része: maga Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke küldött számára személyes levelet. Bill Kapitány, ahogyan a rajongók is szólítják a zenészt, büszkén osztotta meg a megható sorokat.

Bill kapitánynak nagy meglepetésben volt része (Fotó: Knap Zoltán)

„Különös érzés levelet küldeni olyan embernek, aki a levélíró fiatalkorának legendája volt, és szívében az is maradt. Emelt fővel fogadni a csapásokat és lehajtott fejjel a sikereket talán a legnagyobb dolog az életben. Aki ezt tudja, az versenyre kelhet akár az egész világgal” – kezdte szívhez szóló sorait a kormányfő. Nagy büszkeséggel töltötte el a blueskirályt a hozzá intézett levét tartalma, melyhez egy italt is küldtek, így még emlékezetesebbé tették a 75. születésnapját, amit Deák Bill Gyula egy nagy tortával is megünnepelt.

Köszönöm a rengeteg jókívánságot, köszöntést! Nem tudok ennyi kommentet egyenként lereagálni, de nagyon sokat jelent nekem! Ölellek benneteket! Találkozunk a szülinapi nagykoncerten az Arénában! Üdv: Bill

– írta köszönetképpen Bill ki a közösségi oldalára, és a bejegyzéshez rengeteg gratuláló üzenet is társult.

„Ez igen, nem semmi ez a levél.”

„Ez egy szép gesztus, ami mentes a politikától.”

„Ez a magas-kultúra szép levélpéldája, ilyen egy minőségi kultúr-nemzetnek az író és a felköszöntött fiai.”

Deák Bill Gyula több mint öt évtized óta áll a színpadon. A legendás zenészt nem véletlenül illetik lépten-nyomon a magyar blueskirály jelzővel, hiszen a hazai zenészvilág egyik legnagyobb tehetségű csillaga. Bár már jó ideje hivatalosan nyugdíjaskorú, de még mindig nem szeretné úgy élni az életét, mint az átlag szépkorúak. Hogy meddig lehet folytatni a rocksztáréletet, azt ő maga árulta el.