Krausz Gábor kegyetlenül érzelmes vallomása: „Nekem ez kimaradt az életemből”

Ahogy halad előre a Dancing with the Stars negyedik évada, úgy ismerjük meg egyre jobban az idei főszereplőket, a sztárokat. Krausz Gáborról is folyamatosan olyan dolgokat tudhatnak meg a nézők, amit előtte még csak nem is sejthettek a kamerákon keresztül roppant keménynek és szigorúnak tűnő sztárséfről. Nemrég válása utáni életébe avatott be minket, most pedig azt árulta el: nagyon rossz gyerek volt, ami miatt több iskolából is kirúgták, így neki nem volt szalagavatója sem.

Krausz Gábor életéből kimaradt a szalagavató. Fotó: BS/Bors

Nem szívesen utazom vissza a szalagavatós időszakra, mert nem voltam egy jó gyerek. Abból az iskolából kirúgtak, ahol készültek a szalagavatóra, és az új iskolában meg már túl voltak rajta, úgyhogy megúsztam. Négy iskolába jártam középiskolába, mert rossz dolgokat csináltam, balhéztam, hogy figyelmet kapjak.

De hogyan jött ez a vallomás? Vagy épp miért? Azért, mert a legutóbbi Dancing with the Stars során Krausz Gábor és Mikes Anna egy varázslatos keringőt kellett előadjon. Ehhez a profi táncosnő azt kérte, hogy az átszellemülés érdekében a sztárséf merítsen ihletet a szalagavatójából. Ekkor közölte vele a Gábor, hogy nem volt szalagavatója.

Ne hülyéskedj!

– reagált Anna, de erre Gábor csak annyit mondott, hogy most legalább lehetősége lesz:

Most az lesz a feladatom, hogy megéljem azt amiről lemaradtam. Szeretném extrán szépen letáncolni.

Anna felhívta Gábor figyelmét, hogy ez a tánc akkor lesz szép, ha átadják magukat az érzelmeiknek, mert a keringőnek ez a varázsa. Ennek segítségével most szeretné visszaadni azt táncpartnerének, azt a kimaradt érzést, pillanatot, mérföldkövet vissza tudná hozni Gábor életébe.