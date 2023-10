Tóth Gabi kislányával közös fotót posztolt: „Áldj meg minket Szűz Mária”

Nem először írtunk már arról, hogy Tóth Gabi rejtélyes üzeneteket posztol közösségi oldalán. Mindez azután lett gyakori, miután bombaként robbant a hír: elválik Krausz Gábortól.

Tóth Gabi / Fotó: Mate Krisztian

Az énekesnő valószínűleg egy nehéz időszakon mehet keresztül, amiben egyik legfőbb támasza a kislánya, Hannaróza. Így nem is csoda, hogy szombaton Gabi a kislányával együtt látogatott el egy templomba. Már maga az esemény is megható, de Gabi egy gyönyörű verset is megosztott kislányával közös legfrissebb fotója mellé.

„Áldj meg minket Szűz Mária,

Égi rózsaszál.

Áldd meg tisztelő népedet,

Mely oltárod előtt áll!

Szerelmednek rózsalánca,

Fűzzön minket egy bokorba,

Gyöngykoszorúba,

Te légy ezen koszorúnak,

Ragyogó gyöngye,

Ragyogjon ránk tisztaságod,

Tündöklő arany fénye!” - olvasható Tóth Gabi Instagram-oldalán.