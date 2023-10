Tóth Gabi megmutatta büszkeségeit - Fotó!

Szombaton rajtol a Sztárban sztár leszek! negyedik évadának első élő része, ami vasárnap folytatódik. Az biztos, az idei évad rengeteg újdonságot tartogatott már eddig is, és az előzetesek alapján az élő adásokban sem fogunk unatkozni. Minden mester természetesen arra készül, hogy az övéi bent maradjanak. Így van ezzel Tóth Gabi is, aki most legújabb Instagram posztjában dicsekedett csapatával.

Tóth Gabi, már most imádja csapatát. Fotó: Mate Krisztian

Szépek, fiatalok, de ami a legfontosabb, hogy nagyon tehetségesek! Íme a csapatom a Sztárban sztár leszekben! . Élmény velük.

- dicsekedett a közösségi médiában Gabi, mint egy büszke anyuka.

Miután a középdöntők során nagy nehezen kiválasztotta versenyzőit, egyből közölte a nagyvilággal: idén biztos, hogy nála lesz a győztes. Ha ez így alakul, akkor Gabi lesz az első női mentor, aki sikert arathat a showműsorban. Eddig ugyanis csakis férfi zsűritagok győztek: Majka egyszer, és Pápai Joci kétszer, tavaly, Kökény Dániellel.