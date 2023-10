Megszólaltak Marics Peti teljesítményéről: „ki volt akadva, hogy miért nem megy neki”

Szombaton rajtol a Dancing with the Stars negyedik évada a TV2-n, amiben szokás szerint 10 sztár és profi táncpartnerük küzd majd meg egymással a táncparketten. A párosok már szinte a táncterembe költöztek felkészülésük során, annyit gyakorolnak. Így van ezzel Marics Peti, és gyönyörű táncosnő partnere, Stana Alexandra is, akiknek napi három próbájuk is van.

Szombaton, október 14-én megmutathatják, mit is tudnak / Fotó: TV2

Szandi a Mokka reggeli adásában elmondta, hogy jól állnak, és jó hangulatban is telnek az óráik. Hozzátette, habár nagyon sokat viccelődnek, Peti kellő komolysággal kezeli a helyzetet, és kőkeményen dolgozik a háttérben. Mindketten nagyon hajtanak.

Én már nagyon várom az első élő show-t. Nagyon jól haladunk. Ami félelem bennem is volt az elején, az mára már teljesen elillant

– nyilatkozta Peti. Az énekes bevallotta, hogy tartott tőle, menni fog-e neki az a sok próba, nem fogja-e megbánni az egészet. Mikor először szembesült azzal, hogy miket is kell majd táncolniuk, erősen elgondolkodott azért rajta, elég idejük lesz-e rá.

Peti borzasztóan türelmetlen magával szemben. Ő már az első próbán versenyszinten akarta táncolni az első táncunkat, és ki volt akadva, hogy miért nem megy neki

– mesélte Szandi. Elmondta, vissza kellett fognia többször is az énekest, mivel ő olyan dolgokat akart csinálni, amelyek nem pár hétbe telnek. Ennek ellenére szereti Petiben ezt a vehemenciát, ugyanis ebből lehet építkezni.

Versenyhelyzetben átkattan az agyam

– ismerte el az énekes is, akinek most szinte csak a táncra kell fókuszálnia. Lement a nagy hajtás, nyáron letudták a nagy ValMar-os koncerteket, és most a januári nagykoncertjükig szinte nem is kell majd színpadra lépnie a táncoláson kívül.