"Már a videó első kockájánál bőgtem" - érzelmes vallomást tett Liptai Claudia

Liptai Claudia életét túl sok tragédia nehezítette meg, de a színésznő igyekezett mindig is derűs maradni. Most végre örömében könnyezhetett, ugyanis kisfia most ünnepli a 7. születésnapját, amelyre egy érzelmes videó is készült Marcell és családja legboldogabb fotóiból, videóiból.

Fotó: Metropol/Szabolcs László

A meghatott anyuka posztjában - amelyet ide kattintva lehet megnézni - azt írja, 43 évesen óriási ajándéknak és különleges utazásnak élte meg, hogy ismét anyává válhatott, valamint hogy a kisfia beragyogja az ő és mások életét is.

Liptai Claudia 2015 óta él együtt Pataki Ádám cukrásszal, kisfiuk 2016-ban született, míg a színésznőnek van egy lánya is Gesztesi Károllyal való kapcsolatából, Panka 17 éves.