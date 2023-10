Nagy bajban van Liptai Claudia: bukásra áll a műsora

A Szingli vagy svindli október 2-án debütált a Viasat 3 csatornán. A magyar szereplőkkel, de a horvátországi Dubrovnikban forgatott úgynevezett taktikai párkereső reality egy rendhagyó randi műsor, aminek már a beharangozója is erősre sikerült, hiszen azzal reklámozták, hogy „a szerelmi ügyekben jártas Liptai Claudia műsorvezetésével”. Hogy ez pontosan mit jelent, abba belegondolni sem szabad, hiszen mintha azt sugallaná, hogy Claudiának olyan sok szeretője volt, hogy ő már mindent tud a témában... Egy ötvenes, kétgyermekes édesanyáról pedig még szűk körben sem illik így beszélni, nemhogy a nagy nyilvánosság előtt...

Liptai Claudia hiába tesz meg mindent, nem jönnek a nézők (Fotó: VIASAT 3 / Udvardi Attila)

Tápai testvérek a műsorban

A másik zavarba ejtő részlet, hogy míg a Szingli vagy svindli háttérműsorának főszereplője Tápai Szabina EHF-kupa-győztes kézilabdázó, addig a testvére Andi, akiről a műsorajánlókban csak a „szexi húga”-ként hivatkoznak, a játékosok között tűnik fel a képernyőn. A fiatal nő 10 férfivel költözik be egy villába, ahol a hímek fele szingli csak, a másik ötnek foglalt a szíve, de eljátssza, hogy nyitott Tápai Andival egy kapcsolatra. A foglalt szívű férfiaknak a barátnői is játékban vannak, ők a háttérből mondják meg, hogy meddig mehet el a párjuk... Ha a svindlinek hisz a főszereplő, akkor bukja a 20 milliót, hiszen a pénz a párosé lesz, ha szinglit választ, az övé a nyeremény. Vagyis az idősebb nővérnek testközelből kell asszisztálnia ahhoz, ahogy egyszerre több férfi csapja a szelet a kishúgnak...

Nem nézik

A műsort gyönyörű környezetben forgatták, a főszereplők mind szép emberek, így nem kérdés, hogy kifejezetten pozitív vizuális élményben lehet része a nézőnek, ha odakapcsol. De mégsem nyúlnak a tömegek a távirányítóért... Hogy ennek mi az oka, azt nehéz kitalálni, a számok azonban önmagukért beszélnek. A SorozatWiki azzal kapcsolatban kereste meg a Viasat 3-at, hogy komoly nézettségi gondok miatt a jövő héttől a műsor az eddigi 20 órás főműsoridős kezdésről átkerül késő esti időpontokra. A tévés szakportál elemzése szerint a műsor már az első napján is rendkívül alacsony, 1 százalékot sem elérő közönségarányt produkált a kereskedelmileg kiemelten fontos 18–49-es korcsoportban, aztán pár nap alatt végképp földbe állt, 0,1-0,5 százalékot hozott, ami miatt bedőlt a Viasat 3 főműsoridős nézettsége is.

Bajban Claudia?

A Szingli vagy svindli című műsort tulajdonképpen Liptai Claudia nevével lehetett (volna) eladni, ezért elkerülhetetlen, hogy a bukás ráégjen a kereskedelmi tévézés meghatározó alakjára is. Persze, ez nem jelenti azt, hogy Claudia karrierje hosszú távon veszélyben lenne, hiszen számos formátum lapul még fiókokban, melyeknek olyan profi műsorvezetőre lesz szükségük, mint amilyen Liptai. És ne is legyen kétségünk afelől, hogy ezek a munkák meg is fogják találni a „dögös vöröst”.