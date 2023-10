„Ezt nem lenne szabad! Az életnek van egy természetes rendje” – így reagált Liptai Claudia arra, hogy felélesztették Gesztesi Károlyt

Liptai Claudia Nők Lapjának adott egy hosszabb interjút, amiben mások mellett arról mesélt, hogy nemrég volt egy kisebbfajta mélypont az életében, úgy érezte ugyanis, hogy sehol sem tart az életben, és hogy sem a tévében, sem a színházban nem számítanak a munkájára. A színész-műsorvezető szerint rossz hangulatához annak is köze volt, hogy az 50. születésnapja előtt állt, valamint, hogy olyan trendeket alakítanak ki a tévében, amellyel háttérbe szorítják a jól bevált arcokat.

Nehéz időszakon van túl Liptai Claudia Fotó: Metropol/Szabolcs László

Muszáj talpra állni

Ezért is döntött úgy, hogy több mindenbe is belevág és nem hagyja magát, így született meg a podcastsorozata, valamint az önálló estje is. Arról is mesélt, hogy már arra törekszik, hogy mindenképp hasznos legyen, hanem sokkal inkább arra, hogy meglegyen az egyensúly a munka és a család között. Önálló estjével kapcsolatban pedig meglepetten tapasztalta, hogy az emberek nem annyira őszinték a félelmeikkel és a gyengeségeikkel kapcsolatban, mint ahogy az ő képzelte. Azért is gondolta, hogy mások is őszinték, mert ő világ életében olyan volt, hogy kimondta, amit gondol.

Ez egy adottság, világéletemben ilyen voltam, csak én nem káromkodom egyet, ha bosszúság ér, hanem kimondom, amit gondolok. Bennem semmi nem marad meg, ami rossz lenne, de ez a környezetemnek nem biztos, hogy mindig jó. Ez inkább nőies tulajdonság, mert azt tapasztaltam, hogy a férfiak hajlamosabbak arra, hogy elfojtsák az érzelmeiket, és ez nem jó. Arra tanítom Marcellt, a fiamat is, hogy sírjon, ordítson, toporzékoljon nyugodtan, majd elmúlik, és újra kisüt a nap

– mesélte a lapnak.

Erről szó sem lehet!

Majd arról is szó esett, hogy nem is olyan rég a Shrek 5 készítői azzal az ötlettel keresték fel a családot, hogy számítógép segítségével szólaltatnák meg a főszereplőt Gesztesi Károly hangján. A mesterséges intelligencia effajta használatáról azonban Liptai Claudia hallani sem akart.

Nem engedhetjük meg, mert ezzel megássuk a színészet, a kultúra, de az egész emberiség sírját! Innentől kezdve bárki bármikor lecserélhető és helyettesíthető lesz. Valami hamis együttérzésből vagy tiszteletből fel lehet így támasztani rég nem élő embereket a hangjukon és a képmásukon keresztül. Ezt nem lenne szabad! Az életnek van egy természetes rendje; minden ember pótolhatatlan, és ez így van jól

– szögezte le a műsorvezető.