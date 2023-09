Elképesztő formában van Liptai Claudia - Fotó

Ikonikus filmet, a Hölgyválaszt viszi színpadra a Játékszín, ráadásul fantasztikus szereposztással. A próbák már elkezdődtek, mindenki nagyon készül az ősbemutatóra, ahol hazánkban először költözik a társastánc világa a színházba. A szereplőkre így most nem csak szövegtanulás, hanem kőkemény táncórák is várnak. Csonka Pici nagyon izgul, partnerével, Liptai Claudiával még a próbákon kívül is gyakorolnak.

Fantasztikus formában van Liptai Claudia (Fotó: TV2)

Csonka Pici: 30 évig kellett Liptai Claudiára várnom!

Nagyon élvezi a közös próbákat a népszerű színész, de úgy érzi van még mit gyakorolni. Pedig évvel ezelőtt Keleti Andreával hétről-hétre fantasztikus koreográfiákat mutattak be a Szombat esti láz című műsorban, amit végül meg is nyertek.

„Nem vagyok még olyan formában, mint régen, amikor a műsorban táncoltam” – mondta a Metropolnak Csonka András.

„De úgy látszik mindig az Andik tudják kihozni belőlem a legjobbat, most Molnár Andi segít nekem és csodálatos partneremnek, Liptai Claudiának. Clauval először és eddig utoljára 30 éve játszottunk egy darabban, a Grease-ben, így most ez egy fantasztikus találkozás, nagyon örülök neki! Mindketten izgulunk, de mindketten mindent beleteszünk. Van, hogy a színházi próbákon kívül szorgalmi feladatként mi még táncolunk.”

A nemrég a TV2 képernyőjére is visszatérő Liptai Claudia Instagram oldalán írt új szerepéről.