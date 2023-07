Micsoda aljasság: Csalók áldozata lett a népszerű magyar színész

A világhálón minden megtörténhet, és ezt sajnos azok a gátlástalan kiberbűnözők is tudják, akik magyar hírességek arcképével és személyazonosságával élnek vissza. Az aljas csalóknak már több magyar sztár is áldozatul esett, Hajdú Péter képeit több alkalommal is lelopták, sőt, olyan is történt, hogy valaki Schmuck Andor fotójával próbált becsajozni a Tinderen.

Fotó: Nagy Zoltan

Csonka Pici sem úszta meg

A kiberbűnözőknek legutóbb nem más jutott eszükbe, mint Csonka András, nem is teketóriáztak túl sokáig, hamar ellopták a személyiségét. Az Instagramon hoztak létre egy álprofilt a színész fényképével, akinek a hangzatos Demir Taune Pascal nevet találták ki, kisebb fejtörés után.

Fotó: Instagram

Hogy mi volt a csalók pontos célja, az egyelőre talány, ám az biztos, hogy elkezdték bejelölgetni a hazai sztárvilág néhány képviselőjét. Köztük Szebeni István is, akit elsők között követtek be a kamuprofillal, és akinek szintén lelopták már a fotóit, nem is egyszer!

Csonka már remélhetőleg intézkedett és jelentette a visszaélést a közösségi oldalon, ám sajnos sok esetben ez csak átmeneti megoldást jelent, hiszen a csalók a kényszerpihenő után újra és újra visszatérhetnek.

Kordáék jogi útra terelték az ügyet

Hasonlóan csúnya és gátlástalan átverés áldozata lett Korda György is. Két éve valaki e-maileket kezdett küldözgetni, amelyekben az énekes nevében, egyes szám első személyben ígér biztonságos internetes kaszinózást. Az illető Korda nevében azt is állítja, hogy a bankszámla- és más személyes adatai megadását követően üdvözlő bónuszként 367 ezer forinttal gazdagodik. A sztár felesége, Balázs Klári az egyik rajongójától értesült a vérlázító átverésről, és úgy döntött, jogi lépéseket tesz az ügyben.