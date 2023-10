Győzikéék elhagyják az országot

Gáspár Győző és felesége, Bea asszony a ferihegyi repülőtérről jelentkeztek be, bejelentve, hogy egy nagyon különleges helyre mennek. Azt egyelőre titok fedi, hová szól az álomutazásuk, de minden bizonnyal erre is hamarosan fény derül. Győzikéék korábban már a salgótarjáni házukat is eladták, úgyhogy az is felmerült, hogy esetleg mindent felégetnek maguk mögött Magyarországon.

Fotó: TV2

A mai reggel valahogy más, nem olyan, mint eddig. Ébren vagyok, hosszú ideje most először tökéletesen érzem magam. Kivételesen indulok neki a napnak, ma köszöntöm a napot, mert tudom, csodálatos helyre érkezünk

– írta a showman.

Ha tehetnénk, most mi is melegebb éghajlatra költöznénk, de gyanítom, hogy sokunknak van olyan munkahelye, ahonnan ezután úgyszintén repülne.