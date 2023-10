Kiderült Pásztor Erzsi titka

Pásztor Erzsi nemrég azt nyilatkozta: ő már nem készül a kerek születésnapokra, de szeretné még a közönséget szórakoztatni, szeretne még unokájával, lányával nagyokat nevetni. A Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő szerencsére jó egészségnek örvend, odafigyel a táplálkozásra és van egy titkos fegyvere: a nagyon jó kezű, helyes gyógymasszőre.

Pásztor Erzsi kollégáival nemrég ünnepelte a Nyolc nő című darab 225. előadását. Ő egyről sem hiányzott (Fotó: Juhasz G. Tamas / Facebook/Játékszín)

Csodamasszőr tartja karban Pásztor Erzsit

A művésznő még mindig több darabban játszik, hetente többször színpadra lép és nem is egy színházban! Még mindig elbűvöli a kőszínház varázsa, amit szerinte soha nem is tudna megunni. Mint ahogy az előadások végén a nézők csillogó szemét és mosolyát sem.

„Amikor a darab végén nem akarnak leengedni a színpadról, amikor látom, hogy vagy nagyon jól szórakoztak, vagy nagyon elgondolkoztak az előadáson, az nekem hatalmas ajándék” – árulta el lapunknak Pásztor Erzsi.

„Ilyenkor szeretek szólni hozzájuk és azt mondani: ezt a mosolyt vigyék csak magukkal haza és ha szükség van rá, vegyék elő! Mert azt látom, mindenki rohan, nincs idő a másikkal, de még saját magukkal sem foglalkozni. Pedig az életet élvezni kell, sokat nevetni, jókat enni, sétálni, utazni. Szokták mondani, hogy nekem könnyű, mert mindenki szeret, pedig biztos vannak, akik utálnak, nem szeretnek, de már nem veszem magamra, megtanultam a dolgokat elengedni, semmi értelme bosszankodni.”

A népszerű művésznő arról is beszélt, hogy persze ő sem mosolyog mindig.

„Jó, amikor fáj a lábam, akkor nekem sincs kedvem mosolyogni. De teszek arról, hogy minél kevesebbszer fájjon, mint ahogy arról is, hogy ez a 87 éves test is bírja még, ezért amikor tudok, megyek az én nagyon helyes, csoda tehetséges gyógymasszőrömhöz. Ő a titkos fegyverem, ő tart karban, amikor eljövök tőle, mindig vagy két hónappal fiatalabbnak érzem magam” – fejezte be nevetve Pásztor Erzsi.