Özönlenek a gratulációk: Curtis és Judit megmutatta a kicsit

Curtis és Barnai Judit nem is lehetne szerelmesebb. Mindenük megvan, amiről egy pár álmodhat: imádják egymást, kapcsolatuk harmonikus, egy csodálatos családi házban élnek, és bizony már az eljegyzés is szóba került. Most azonban olyat mutattak, amitől még a legkeményebb szívek is elolvadnak.

Curtis nagyon szereti a kiskutyáját / Fotó: VT

Curtis mindig nagyon szép szavakkal nyilatkozik szerelméről, Barnai Juditról. Az álompár nem is lehetne boldogabb, hiszen mindenük megadatott nekik, amiről egy szerelmespár csak álmodhat. Nemrégiben pedig szintet lépett a kapcsolatuk, lett ugyanis egy tüneményes kiskutyájuk:

Az apróságról már korábban is posztoltak képet, ez azonban a legkeményebb szíveket is megolvasztja: csak úgy özönlenek a szívecskék és a gratulációk, a rajongók pedig azt is kifejezték, hogy tetszik nekik a kölyök neve.