Mindenkit megdöbbentett: közös buliból jelentkezett be Curtis volt felesége és jelenlegi szerelme

Curtisnek volt párt nehéz éve. A focistából lett rapper úgy robbant be, hogy nem is volt időnk felfogni, mekkora sikereket ért el rövid idő alatt, ez pedig természetesen komoly hatással volt magára Curtisre is. Csakhamar a drogok és az alkhol útjára lépett, szakított Majkával, és úgy tűnt, már nem vezet út felfele. Végül vele is megtörtént a csoda.

Curtis a lányokkal bulizott

Curtist a legmélyebb pontjáról rántotta ki Kriszti, akit csakhamar el is vett feleségül. A gyönyörű feleség egy csodálatos kisfiút szült a rappernek, a kis Donikáért pedig azóta is rajonganak mindketten. Hamarosan azonban súlyos problémák merültek fel a házasságukban, így néhány év után úgy döntöttek, elválnak.

Kriszti azóta nem számolt be arról, hogy milyen a párkapcsolati élete, Curtis azonban nyíltan felvállalta, hogy ismét rátalált a szerelem. Immáron a harmadik évfordulójukat ünneplik Barnai Judittal, és úgy érzik, az életük sínen van. A kis Doni is elfogadta, hogy édesapja mást szeret, és rendszeresen szerveznek közös programokat hármasban. Arról azonban kevés szó esett eddig, hogy milyen Kriszti és Judit kapcsolata.