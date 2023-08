Az arab herceg és az ő hercegnője: Curtisék megadták a módját Abu-Dzabiban

Curtis és szerelme, Judit jelenleg is az Egyesült Arab Emírségekben élvezi jól megérdemelt pihenését. A szerelmesek a napokban úgy döntöttek, hogy nemcsak a tipikus turistalátványosságokat tekintik meg, hanem belevetik magukat a közel-keleti kultúrába is. Ezért a szerelmesek nemrég Abu-Dzabi egyik mecsetjét, a Sheikh Zayed Grand Mosque-t is meglátogatták.

Mivel a mecset komoly vallási szerepet tölt be, és a muszlim hitnek egyik szent helyét jelöli, a látogatóknak – legyenek bármilyen nemzetiségűek, vallásúak – külön öltözködési szabályoknak kell eleget tenniük.

Curtis nagyon boldog mostanság. Fotó: Viasat3

Így Curtiséknek is fel kellett venniük a megfelelő ruházatot. A rapper egy fehér ruhában és a hozzá illő fejkendőben ment be az épületbe, kedvese pedig egy lila hidzsábban lépett be a mecsetbe, amiről több képet is készítettek és osztottak meg az interneten. Láthatóan nagyon élvezték az ott töltött időt.

„Egy dolog jut eszembe az egészről, Aladdin és Jázmin hercegnő” – írta Curtis szerelme a fotó alá, amit itt nézhetsz meg. Rájuk is fér a kikapcsolódás, hiszen a nyaralás előtt bőven érte stressz a párt: többek között betörtek az otthonukba.

Sugárzik a párról a szerelem. Fotó: Szabolcs László





Betörőknek üzent Curtis



Néhány hete sokkoló látványra ébredt Curtis és szerelme, ugyanis újonnan vásárolt házukba betörtek. Szerencsére az elkövetőknek nem sikerült semmilyen zsákmányt bezsebelniük, ám érthető módon a rapper magából kikelve üzent a rablónak.

Patkány Betörő! Nagyon sajnálom, hogy nem kaptunk rajta, amikor be akartál törni hozzánk, mert akkor már rövidre lenne zárva az ügy. Vagy mi az, ami megzavarhatott, mert csak az ablakot szedted szét… Pár fontos információ, ha tehozzád hasonlónak eszébe jutna ez még egyszer: Soha nem tartok itthon se pénzt, se ékszert, szóval felesleges idejönni! Kimondottan gyűlölöm a rendőrségi eljárásokat, tehát… Ha elkaplak, vagy megtudom ki voltál… kezedet, lábadat eltöröm. Szóval csak reménykedhetsz abban, hogy nem én, hanem a rendőrség kap el. Ugyanitt SOS ablakot keresek!

– osztotta meg akkor nyers véleményét a rapper.