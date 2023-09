Vége a találgatásoknak: ő lesz következő Super Bowl sztárfellépője - Videó!

Usher lesz a tengerentúli profi amerikaifutball-liga következő nagydöntőjének sztárfellépője, vagyis ő énekelhet majd a Super Bowl félidejében. A gálával fűszerezett döntőt február 11-én rendezik majd Las Vegasban.

A félidei show-ban Usher lép majd fel Fotó: Pexels

Egy életre szóló megtiszteltetés, hogy végre kihúzhatok egy Super Bowl-fellépést a bakancslistámról. Alig várom, hogy olyan show-t hozhassak a világnak, amilyet még nem láttak tőlem

- nyilatkozta a népszerű énekes.

Usher nemrégiben fejezte be a Las Vegas-i koncertsorozatát, ahol az R&B-slágereit adta elő. Az énekes 1994-ben tört be a zenei életbe, és debütáló albumával a debütáló albumával több mint 80 millió lemezt adott el világszerte, és nyolc Grammy-díjat is kapott. Usher egyébként egyszer már fellépett a Super Bowlon, akkor az „OMG”-t énekelte a Black Eyed Peas-szel közösen, most viszont ő lesz a show elsőszámú főszereplője.

Az idei Super-Bowl-on Rihanna lépett fel, aki ekkor jelentette be, hogy második gyermekével várandós. Az énekesnő akkori fellépése pedig minden idők legnézettebb félidei műsora lett - emlékeztet cikkében a CNN.