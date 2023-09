Megműtötték Horváth Grétát

Ahogyan azt már megírtuk, Horváth Gréta a saját bevallása szerint maximalista az élet minden területén, emiatt gyakran megesik vele, hogy magas elvárásokat támaszt önmagával szemben. Talán éppen emiatt döntött úgy több alkalommal is, hogy plasztikai orvos segítségét kéri. Az influenszer nem titkolja, hogy szépészeti beavatkozásokra adta a fejét, egy gyermekkori baleset látható nyomait távolíttatta el az orráról, feltöltette a száját, egy mellnagyobbítást is bevállalt, s most újabb operációnak veti alá magát.

Horváth Gréta ismét megműtteti magát / Fotó: Instagram

Horváth Grétának nem csak a szája nagy. Már meg is érkezett a kórházba, és műtétre készen áll.

10 éve várok erre a pillanatra! A lehető legnagyobb nyugalommal érkeztem a hasplasztikai műtétemre. Hihetetlen kedves, segítőkész és emberséges! Egyből volt bizalmam irányába. A csapata akivel eddig találkoztam, végtelenül kedvesek voltak. Megérkezés után tusolás következett egy speciális mosakodóval. Kaptam ezt a kis lenge zöld ruhát, felkaptam a zoknim ami szükséges ilyenkor, és irány a műtő.

Azóta pedig túl is esett a műtéten, és immáron jól van: